Dünyanın en büyük servet fonundan teknoloji hisseleri hakkında 'köpük' uyarısı | Teknoloji Haberleri

Norveç’in devasa egemen servet fonunun CEO'su Tangen, geçen hafta hisseleri düşüşe geçen teknoloji sektörü hakkında "köpük" uyarısında bulundu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Yapay zeka teknolojilerine olan ilgi nedeniyle 2024'te olağanüstü bir performans sergileyen teknoloji hisseleri, geçtiğimiz haftayı kayıplarla kapattı. Son 1 yılda yüzde 200 değer kazanan ABD'li çip üreticisi Nvidia, Kasım 2022'den bu yana en kötü performansını yansıtarak geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 10 değer kaybetti. Nvidia dan başka birçok çip üreticisinin hisseleri de düşüşe geçti.

Haberin Devamı

CNBC'deki habere göre Norges Bank Yatırım Yönetimi (NBIM) CEO’su Nicolai Tangen, teknoloji hisselerindeki bu düşüş performansından sonra "Mevcut pazardan okuduklarımıza bakarsak, teknoloji sektöründe açıkça çok fazla köpük olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla olup olmadığı belli değil ve sanırım haftanın ilerleyen saatlerinde tüm bu sonuçları aldığımızda cevabı alacağız." açıklamasında bulundu.

Norges Bank Yatırım Yönetimi (NBIM), Norveç Hükümeti Emeklilik Fonu Global olarak adlandırılan kuruluşu yönetmekte. Mart ayı sonunda değeri 17,7 trilyon kron (1,6 trilyon dolar) olan bu kuruluş dünyanın en büyük egemen servet fonu olarak faliyetlerini yürütüyor. Fon, 1990′larda Norveç’in petrol ve gaz sektörünün fazla gelirlerini yatırıma dönüştürmek için kuruldu. Ayrıca fon bugüne kadar dünya çapında 70′ten fazla ülkede 8.800′den fazla şirkete para yatırdı

Fonun, özellikle arz fazlası endişeleri nedeniyle Nvidia gibi yarı iletken firmalarından ne zaman yatırımlarını çekmeyi düşüneceği sorulduğunda ise Tangen şu cevabı verdi: "Nvidia’nın aşırı değerli olup olmadığına dair çok çok güçlü bir fikrim yok. Çip sektörü söz konusu olduğunda gerçekten lider olan inanılmaz bir şirket."

Etiketler