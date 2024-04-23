İngiltere devlet borçlanması tahminleri aştı | Ekonomi Haberleri

Salı günü açıklanan resmi veriler, İngiltere'nin geçen yılki devlet borçlanmasının tahminleri aştığını gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, hükümetin kamu sektörü net borçlanmasının Mart ayı sonuna kadar 120,7 milyar sterlin (149,4 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Rakamlar 114,1 milyar sterlinlik resmi tahminin üzerine çıktı.

Uzmanlar hâlâ maliye bakanı Jeremy Hunt'ın seçimlerden önce vergileri düşürmesini beklediklerini açıkladı. Pantheon Macro Economics'ten ekonomist Rob Wood, "Devlet borçlarının tahminlerini aşmasına rağmen olası Ekim veya Kasım genel seçimlerinden önce bakan Hunt'ın vergileri tekrar düşürmesini bekliyoruz" dedi.

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