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Apple'a Çin'den kötü haber! iPhone satışları sert düştü

23.04.2024 - 17:56 | Son Güncelleme :
Apple'a Çin'den kötü haber! iPhone satışları sert düştü | Teknoloji Haberleri

Apple'ın açıkladığı 2024 yılı ilk çeyrek verilerine göre iPhone'un Çin'deki satışları yüzde 19 düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Apple'ın akıllı telefon satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 19,1 oranında azaldı. Buna karşın Apple'ın en büyük rakiplerinden Çinli Huawei'nin satışları aynı dönemde yüzde 69,1 arttı ve ABD'li teknoloji devine karşı açıkça bir tehdit oluşturmaya başladı.

Counterpoint Research'e göre Apple'ın Çin'deki akıllı telefon pazar payı, 2023'ün ilk çeyreğinde %19,7 iken yılın ilk üç ayında %15,7'ye geriledi. Huawei'nin payı %9,3'ten %15,5'e yükseldi ve neredeyse Apple'ı yakaladı.

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Apple, iPhone telefonlarının önemli bir kısmını Çin'deki Foxconn fabrikalarında üretiyor. 1,4 milyar nüfusu ile Çin, Apple için önemli bir pazar konumunda.


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