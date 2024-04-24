Mevduatta gelir vergisi stopaj avantajı süresi bitiyor | Faiz Haberleri

Türk Lirası mevduatlar için getirilen ve uzun süredir yürürlükte olan gelir vergisi stopajına ilişkin düzenlemenin süresi 30 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar açıklan hesaplarda stopaj oranı yüzde 5 olarak devam ederken sonrası için düzenleme uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 15'e çıkabilir.

Liralaşma stratejisi kapsamında Türk Lirası mevduatlara uygulanan düşük gelir vergisi stopajına ilişkin süre 30 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar olan mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Değişiklik yapılmaması halinde stopaj oranları tüm vadelerde yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor. Ancak Türk Lirası'na olan güven ve liralaşma stratejisi nedeniyle gelir vergisi stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam etmesi beklentisi piyasada hakim durumda.

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YÜZDE 5 AVANTAJI İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

6 aya kadar TL vadeli mevduatta yüzde 5 gelir vergisi stopajından yararlanmak için 30 Nisan 2024 tarihinden önce paranın vadesinin yenilenmesi gerekiyor. Böylece anaparadan elde edilecek faiz gelirinden 10 puan daha fazla getiri sağlanmış oluyor.

Yapılacak düzenlemeyle stopaj oranlarının avantajını sürdürmesi bekleniyor.

BANKALAR FAİZ YARIŞINDA! 100 BİN LİRAYA 70 BİN LİRA FAİZ GETİRİSİ...

Birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyenlere bankalar özel faiz oranları veriyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesiyle birlikte bankalar da faiz baremlerini yukarı taşımaya başladı. 3 aylık vadede faiz yüzde 70'e yakınsarken Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 oranında gerçekleşmişti. İlerleyen aylarda Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyon düşük kalsa da piyasaya yönlendirici mesajlar verilmeye devam ediliyor ve faizin bir süre daha yüksek kalacağı belirtiliyor.

MEVDUAT NASIL AVANTAJLI OLUR?

Enflasyonun yüzde 35-40 civarına düşüp mevduat faizinin yüzde 70 civarında gerçekleşmesiyle birlikte ekonomide toparlanmanın ve fiyat istikrarının kontrol altına alınması beklentisi piyasalarda hakim görüş olarak benimseniyor.

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Merkez Bankası'ndan yeni faiz artırımları beklenirken mevduat faizinin güncel enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlaması bekleniyor.

100 BİN LİRAYA 71 BİN 650 LİRA FAİZ

100 bin lirasını anapara+faiz yenilemesiyle her ay mevduatta tutan bir kişi yıl sonunda yüzde 70.65 oranında getiri sağlıyor ve 100 bin lirası 170 bin 650 liraya yükselmiş oluyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 35-40 civarına düşmesi beklendiğinde faizin yüksek kalması koşuluyla getirinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenebilir.

BANKALARLA PAZARLIK YAPIN

Bankalar müşteri bulmak için yüksek faiz vermeye başladı. Türk Lirası mevduata olan ilgi nedeniyle bankalar avantajlı faiz oranları sunabiliyor. Eğer yüksek faiz vermeyen banka müşterisiyseniz bankaya gitmeden diğer bankalarda hesap açabilir ve paranızı yüksek faizle değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre yukarıda belirtilen faiz oranları veriliyor. Bankanızdan TCMB'nin bankalardan elde ettiği veriyi göstererek yüksek faiz talep edebilirsiniz.

MEVDUAT DEVLET GARANTİSİ ALTINDA

TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlendi.

Böylece bankanın iflası, el konulması gibi durumlarda mevduatın 650 bin liraya kadar olan kısmı devlet garantisi altına girmiş oldu.

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