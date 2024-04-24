  • Bigpara
  • Faiz
  • Faiz Haberleri
  • Mevduatta gelir vergisi stopaj avantajı süresi bitiyor
‹ Önceki Haber Apple'a Çin'den kötü haber! iPhone satışları sert düştü Apple'a Çin'den kötü haber! iPhone satışları sert düştü Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Mevduatta gelir vergisi stopaj avantajı süresi bitiyor

24.04.2024 - 06:35 | Son Güncelleme :
Mevduatta gelir vergisi stopaj avantajı süresi bitiyor | Faiz Haberleri

Türk Lirası mevduatlar için getirilen ve uzun süredir yürürlükte olan gelir vergisi stopajına ilişkin düzenlemenin süresi 30 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar açıklan hesaplarda stopaj oranı yüzde 5 olarak devam ederken sonrası için düzenleme uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 15'e çıkabilir.

Liralaşma stratejisi kapsamında Türk Lirası mevduatlara uygulanan düşük gelir vergisi stopajına ilişkin süre 30 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar olan mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Değişiklik yapılmaması halinde stopaj oranları tüm vadelerde yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor. Ancak Türk Lirası'na olan güven ve liralaşma stratejisi nedeniyle gelir vergisi stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam etmesi beklentisi piyasada hakim durumda.

Haberin Devamı

YÜZDE 5 AVANTAJI İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

6 aya kadar TL vadeli mevduatta yüzde 5 gelir vergisi stopajından yararlanmak için 30 Nisan 2024 tarihinden önce paranın vadesinin yenilenmesi gerekiyor. Böylece anaparadan elde edilecek faiz gelirinden 10 puan daha fazla getiri sağlanmış oluyor.
Yapılacak düzenlemeyle stopaj oranlarının avantajını sürdürmesi bekleniyor.

BANKALAR FAİZ YARIŞINDA! 100 BİN LİRAYA 70 BİN LİRA FAİZ GETİRİSİ...

Birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyenlere bankalar özel faiz oranları veriyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesiyle birlikte bankalar da faiz baremlerini yukarı taşımaya başladı. 3 aylık vadede faiz yüzde 70'e yakınsarken Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 oranında gerçekleşmişti. İlerleyen aylarda Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyon düşük kalsa da piyasaya yönlendirici mesajlar verilmeye devam ediliyor ve faizin bir süre daha yüksek kalacağı belirtiliyor. 

MEVDUAT NASIL AVANTAJLI OLUR?

Enflasyonun yüzde 35-40 civarına düşüp mevduat faizinin yüzde 70 civarında gerçekleşmesiyle birlikte ekonomide toparlanmanın ve fiyat istikrarının kontrol altına alınması beklentisi piyasalarda hakim görüş olarak benimseniyor.

Haberin Devamı

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artırımları beklenirken mevduat faizinin güncel enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlaması bekleniyor.

100 BİN LİRAYA 71 BİN 650 LİRA FAİZ

100 bin lirasını anapara+faiz yenilemesiyle her ay mevduatta tutan bir kişi yıl sonunda yüzde 70.65 oranında getiri sağlıyor ve 100 bin lirası 170 bin 650 liraya yükselmiş oluyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 35-40 civarına düşmesi beklendiğinde faizin yüksek kalması koşuluyla getirinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenebilir. 

BANKALARLA PAZARLIK YAPIN

Bankalar müşteri bulmak için yüksek faiz vermeye başladı. Türk Lirası mevduata olan ilgi nedeniyle bankalar avantajlı faiz oranları sunabiliyor. Eğer yüksek faiz vermeyen banka müşterisiyseniz bankaya gitmeden diğer bankalarda hesap açabilir ve paranızı yüksek faizle değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre yukarıda belirtilen faiz oranları veriliyor. Bankanızdan TCMB'nin bankalardan elde ettiği veriyi göstererek yüksek faiz talep edebilirsiniz.

MEVDUAT DEVLET GARANTİSİ ALTINDA

TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlendi.

Böylece bankanın iflası, el konulması gibi durumlarda mevduatın 650 bin liraya kadar olan kısmı devlet garantisi altına girmiş oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.717 Değişim: -0,05% Hacim : 96.998 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.664 25.04.2024 Yüksek 9.827
Açılış: 9.754
32,5364 Değişim: 0,15%
Düşük 32,4671 26.04.2024 Yüksek 32,5626
Açılış: 32,4865
34,9164 Değişim: -0,16%
Düşük 34,8478 26.04.2024 Yüksek 35,0042
Açılış: 34,9718
2.437,14 Değişim: 0,04%
Düşük 2.433,48 26.04.2024 Yüksek 2.442,08
Açılış: 2.436,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.