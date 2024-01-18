Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'den kar açıklaması | Teknoloji Haberleri

Tayvanlı çip üreticisi TSMC, 2023'ün dördüncü çeyreğinde net karında yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüş gördüğünü duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Müşterileri arasında teknoloji devleri Apple ve Nvidia'nın da bulunduğu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC), akıllı telefonlardan arabalara ve askeri mühimmatlara kadar her şeyde kullanılan dünyadaki çip üretiminin yarısından fazlasını kontrol ediyor.

AFP'de yer alan habere göre şirket net karının Ekim-Aralık döneminde yıllık yüzde 19,3 düşüşle 7,6 milyar dolara gerilediğini, gelirlerinin ise esasen sabit kaldığını söyledi.

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Çip endüstrisi, yüksek enflasyon ve jeopolotik gerilimlerden dolayı yavaşlayan küresel ekonomik büyümeye bağlı olarak düşük bir performans gösterdi. Dünyanın en büyük 15 firması arasında yer alan TSMC'nin şirket büyüklüğü 533 milyar dolara ulaştı.

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