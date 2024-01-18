Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 1 yükselişle 8104 puan seviyesinden başladı. Dolar 30,1597 TL, euro ise 32,9816 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 1950 TL seviyesinden alıcı buluyor.

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