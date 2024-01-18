Türkiye ekonomisine övgü: Yatırım yapılabilir seviye geri kazanılıyor | Ekonomi Haberleri

Dev tahvil fonu şirketlerinden Pimco, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notunu geri kazanacağına yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye ekonomisi uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. S&P ile başlayan not görünümü yükselişi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'le devam etti.

Yüksek ihracat, güçlü istihdam, sıkı para politikası, mali disiplin, yapısal reformlar Türkiye'ye olan güven iklimini daha da kuvvetlendirdi.

Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Kaliforniya merkezli Pimco "Türkiye yatırım yapılabilir seviyede kredi notunu geri kazanma yolunda" değerlendirmesini yaptı.

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"YATIRIM YAPILABİLİR NOT GERİ KAZANILMA YOLUNDA"

Financial Times'taki habere göre Pimco, Türk tahvil piyasasına giriyor. Pimco, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir ekonomik revizyona olan bağlılığının ülkeyi yatırım yapılabilir kredi notunu geri kazanma yoluna soktuğunu da öne sürdü.

Pimco, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayındaki genel seçimleri kazanmasının ardından ekonomi politikasında yaptığı ani değişikliğin de etkisiyle geçen yılın ikinci yarısından bu yana Türkiye'nin TL cinsinden borçlarını satın alıyor.

Şirketin ekonomistlerinden Pramol Dhawan "Faiz oranları önemli ölçüde arttı, maliye politikası sıkılaştı, politika yapıcılar sürdürülemez programları gevşetmeye devam ediyor, yerel halkı liraya geri yatırım yapmaya ve ABD dolarından uzaklaşmaya teşvik ediyor, bu çabalar işe yarıyor" ifadelerini kullandı.

Dhawan, Pimco'nun Türk varlıkları konusunda çok yapıcı olduğunu da belirtti. Dhawan Türkiye'nin notunun 5 yıl içinde yatırım yapılabilir seviyeye yükseleceğini de söyledi.

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