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Moody's'ten Türk bankaları kararı

17.01.2024 - 23:35 | Son Güncelleme :
Moody's'ten Türk bankaları kararı | Ekonomi Haberleri

Moody's, 17 Türk bankasının not görünümünü pozitife çevirdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, derecelendirdiği 17 Türk bankasının not görünümünü durağandan pozitife çevrildi.

Moody's, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin de not görünümünü durağandan pozitife çevirmiş ve notunu B3 olarak teyit etmişti. 

Moody's, Türkiye'nin görünümün "pozitif"e doğru değişmesinin ana nedeninin, ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş olduğunu belirterek "Bu, sürdürüldüğü takdirde, Türkiye'nin önemli makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması olasılığını önemli ölçüde artırır." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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