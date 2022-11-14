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Bulut servisleri tek platformda

14.11.2022 - 10:13 | Son Güncelleme :
Bulut servisleri tek platformda | Teknoloji Haberleri

Türk Telekom, veri merkezi ve bulut çözümlerini ‘Türk Telekom Bulut’ adıyla tek bir platform üzerinden kullanıma açtı.

Buna göre, sanal sunucudan, sanal veri merkezine, depolamadan, yedeklemeye birçok bulut bilişim çözümü turktelekombulut.com web sitesinde tek çatı altında sunuluyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’nin önde gelen şirket ve kurumlarının Türk Telekom bulut hizmetlerini tercih ettiğini belirten Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, “Yüksek hıza ulaşan internet erişimimiz ve geniş kapasiteli erişim altyapımızla; sanal sunucu, sanal veri merkezi, depolama hizmetlerine ek olarak iş sürekliliği kapsamında yedekleme, replikasyon, siber güvenlik servisleri ve her şirket için olmazsa olmaz birçok iş uygulamasını tek bir platform üzerinden sağlıyoruz. Kullanıcılarımızın son teknolojiye sahip bulut hizmetimizi ‘kullandıkça öde’ modeli ile TL olarak ödemesi de sektörde farklılaştıran bir diğer önemli faktör. Türk Telekom Bulut ile maliyet, esneklik, güvenlik gibi alanlarda işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde onlara avantajlar sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


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