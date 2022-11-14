‘1.5 milyar doları 9 ayda yakaladık’ | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türk teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2021 yılında Türk girişimlerinin fonlardan aldıkları yatırım, bir önceki yıla kıyasla 9 kat artarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın tamamındaki yatırım rakamını yakaladık” bilgisini verdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) İnovasyonda Kadın Projesi 7’nci Girişimcilik Kampı’nda finale kalan girişimci kadınlar için düzenlenen ödül töreninde konuşan Bakan Varank, “Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde en önemli hedeflerimizden bir tanesi 2023 yılına kadar ülkemizden en az 10 tane unicorn yani milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket çıkarmaktı. Bakınız biz bu hedefi koyduğumuzda Türkiye’de tek bir unicorn dahi yoktu. Bugün ise hamdolsun Türkiye'nin 6 unicorn’u var. Biz bu sayının daha da artacağına eminiz” diye konuştu.

2.2 MİLYAR HİBE DESTEĞİ

Varank, son 20 yılda güncel rakamlarla 2.2 milyar lira hibe desteği verdikleri teknoparkların sayısını 2’den 96’ya yükselttiklerini belirterek şunları söyledi: “Bakanlığımızca desteklenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısını bin 500’ün üzerine çıkardık. Bu merkezlerde 81 binin üzerinde projeyi destekledik. Girişimciliğin önündeki en büyük sorunlardan olan finansman konusunda önemli adımlar attık. Bakanlık kaynaklarımızla büyüklüğü toplamda 1.3 milyar lira olan Teknoloji ve İnovasyon Fonunu, Bölgesel Kalkınma Fonunu ve Bilişim Vadisi Fonunu hayata geçirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber desteklediğimiz Tech-InvesTR programıyla kurulan dört fon şimdiye kadar 52 farklı girişime 572 milyon lira yatırım yaptı. Bu yatırımlarına da hızla devam edecek. Yerelde Kalkınma Ajanslarımızla girişim sermayesi fonlarına 500 milyon lira katkı sağlıyoruz.”

KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK BÜYÜYOR

Bakırköy’de düzenlenen ödül törenine Bakan Varank’ın yanı sıra KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile proje ortaklarının yönetim kademeleri de katıldı. Törende konuşma yapan KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Kadınların ekonomik hayata daha fazla katılmasının, kişisel hayatlarına ve toplumsal refaha olumlu etkisini biliyoruz. Bu sebeple kadın girişimcilerin teknoloji ve yenillik odaklı fikirlerini desteklemeyi çok önemsiyoruz. Projemiz, yıllar içerisinde büyüdü ve markalaştı. Kadınların inovasyon yolculuklarına eşlik ederken, bilgi ve teknolojinin tüm imkânlarını kullandık. Örneğin bu seneki programımıza çevrimiçi platform ve açık ofis uygulamasını dâhil ettik ve destek kapsamımızı artırdık. Türkiyenin her yerindeki kadın girişimcilerimize, sürdürülebilir eğitim ve mentorluk desteği sağlamaya gayret ettik” dedi.

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