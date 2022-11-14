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İhracat ve ithalat birim değer endeksleri arttı

14.11.2022 - 10:30 | Son Güncelleme :
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri arttı | Ekonomi Haberleri

Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 27,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 ve yakıtlarda yüzde 41,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,3 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı.

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İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 27,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 ve yakıtlarda yüzde 157,3 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 27,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,4 ARTTI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,9 ve yakıtlarda yüzde 22,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,3 arttı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 9,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ağustos ayında 152,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,4 artarak, 2022 Eylül ayında 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Eylül ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,2 artarak, 2022 Eylül ayında 159,2 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ağustos ayında 116,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azalarak, 2022 Eylül ayında 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Eylül ayında 106,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,4 artarak, 2022 Eylül ayında 115,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI EYLÜL AYINDA 71,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Eylül ayında 88,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,2 puan azalarak, 2022 yılı Eylül ayında 71,2 oldu. Dış ticaret haddi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 16,4 puan azalarak 72,9 oldu.


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