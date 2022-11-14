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Dolar fiyatlarında son durum

14.11.2022 - 11:35 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,23 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,45 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5010 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6100 TL seviyesini görürken; kur saat 11:30 itibarıyla 18,6056 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,2650 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,2333 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,9756 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,28 oranında yükselişle 106,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0329 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,52 seviyesinde bulunuyor.

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