Astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! Kapsül ISS'den ayrıldı | Teknoloji Haberleri

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı “Axiom-3 uzay misyonu” sona erdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 20 Ocak’ta bağlanan Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşı bugün dünyaya dönmek üzere ISS'ten ayrıldı. ISS’te 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atan Gezeravcı'nın ISS'ten saatler 17:20'yi gösterdiğinde ayrıldı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı dünyaya getirecek olan Dragon kapsülü ISS'ten saat 17:20'de ayrıldı.

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