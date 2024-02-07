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Astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! Kapsül ISS'den ayrıldı

07.02.2024 - 17:26 | Son Güncelleme :
Astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! Kapsül ISS'den ayrıldı | Teknoloji Haberleri

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı dünyaya getirecek olan Dragon kapsülü ISS'ten saat 17:20'de ayrıldı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı “Axiom-3 uzay misyonu” sona erdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 20 Ocak’ta bağlanan Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşı bugün dünyaya dönmek üzere ISS'ten ayrıldı. ISS’te 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atan Gezeravcı'nın ISS'ten saatler 17:20'yi gösterdiğinde ayrıldı.

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48 SAAT SÜRÜYOR

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

 

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