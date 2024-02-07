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ABD dış ticaret verileri açıklandı

07.02.2024 - 17:45 | Son Güncelleme :
ABD dış ticaret verileri açıklandı | Genel Haberler

ABD'nin dış ticaret açığı 2023'te son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Yılın tamamında ihracat az bir artış gösterirken, ithalat ise azaldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD Ticaret Bakanlığı rakamlarına göre, 2023 yılının tamamında dış ticaret açığı önceki yıldaki 951,2 milyar dolarlık rakama göre yüzde 18,7 düşüşle 773,4 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı son 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 

2022 yılında ülke, 1960 yılından bu yana en büyük açığı görmüştü. 

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret açığının Kasıma göre hafif artarak Aralık ayında 62,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.


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