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Almanya'dan 2 milyar euroluk Deutsche Post hamlesi

07.02.2024 - 15:13 | Son Güncelleme :
Almanya'dan 2 milyar euroluk Deutsche Post hamlesi | Genel Haberler

Almanya hükümeti , ulusal posta şirketi Deutsche Post hisseleri satarak 2 milyar euro topladı. Elde edilen gelir demiryolu ağı modernizasyonunda kullanılacak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Alman hükümeti, posta ve lojistik devi Deutsche Post'un 50 milyon hissesini satarak 2 milyar euronun üzerinde bir gelir elde edeceğini duyurdu. Hükümet bu paranın devlet demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn'a aktarılarak demiryolu ağının modernizasyonunda kullanılacağını açıkladı. 

Kamu kredi kuruluşu KfW yaptığı açıklamada, satışın devletin Deutsche Post'taki hissesini yüzde 4 oranında azaltarak yüzde 16,5'e düşürdüğünü söyledi.

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Hisselerin tanesi 43,45 euro fiyattan teklif edildi.

Şansölye Olaf Scholz'un hükümeti, daha önce bazı şirketlerin hisselerini satarak devlet kasasını artırmayı hedeflediğini açıklamıştı.


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