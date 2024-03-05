Apple'a Çin şoku! Satışlar sert düştü | Teknoloji Haberleri

Yayınlanan bir rapora göre iPhone'un Çin satışları 2024'ün ilk altı haftasında sert düştü. iPhone, özellikle Huawei gibi yerel rakipleri ile büyük çekişme içinde.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Analiz firması Counterpoint Research yayınladığı raporda 2024′ün ilk altı haftasında iPhone'un Çin satışlarının yüzde 24 gerilediğini duyurdu.

Rapora göre Apple’ın Çinli Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon firmalarıyla sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalması nedeniyle iPhone satışları geriledi.

Özellikle Huawei'nin Mate 60 akıllı telefonunun piyasaya sürmesinin ardından Apple'ın Çin'de büyük baskı altında kaldığı belirtildi. Apple, birçok iPhone modelini Çin'de bulunan Foxconn tesislerinde üretiyor.

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Öte yandan Avrupa Birliği'nin Apple'a 2 milyar dolara yakın ceza kesmesinin ardından ABD'li firmanın hisseleri sert düştü.

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