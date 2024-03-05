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Bakan Şimşek'ten kritik mesaj: TCMB yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor

05.03.2024 - 15:49 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten kritik mesaj: TCMB yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor | Faiz Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeterli sıkılaştırma yaptığını düşündüğünü ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu. Bloomberg'in haberine göre Bakan Şimşek, "TCMB yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca Bakan Şimşek "İlerlemek için sabırlı ve kararlı olmalıyız" dedi.

Türkiye'nin bir geçiş döneminde olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, ekonomiden sorumlu yetkililer ek seçici kredi sıkılaştırma ve niceliksel sıkılaştırma adımları planladıklarını ifade etti.

Sekiz adımda toplam 3.650 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayında gösterge faizini yüzde 45'te sabit bıraktı. Banka geçtiğimiz ay, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak açıkladı.


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