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Bakan Uraloğlu: Doğu Anadolu'ya yeni tren hattı geliyor

05.03.2024 - 12:09 | Son Güncelleme :
Bakan Uraloğlu: Doğu Anadolu'ya yeni tren hattı geliyor | Genel Haberler

Türkiye'nin altyapı yatırımları aralıksız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun devamı niteliğinde olacak olan Dilucu-Iğdır-Kars Demir Yolu Hattı için bu yıl kazmayı vuracaklarını açıkladı.

Selçuk Böke / Hürriyet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dilucu-Iğdır-Kars Demir Yolu Hattı için bu yıl kazmayı vuracaklarını açıkladı. Demir yolu hattının Zengezur koridorunun devamı olacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Orta Koridor’un bir parçası burası” dedi.

ULAŞTIRMA PROJELERİ

Uraloğlu, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattının açılacağını daha sonra da Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 km’lik metro hattının da hizmete gireceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Ankara’da Nallıhan Kuş Cenneti’nin yakınlarındaki Çayırhan Köprüsü ve Tünelinin de bu ay içinde açılacağını belirtti.

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KALKINMA YOLUNDA SÜREÇ HIZLANACAK

Körfez ülkelerinin Irak aracılığıyla Türkiye ve Avrupa ile bir bağlantı kurmasını sağlayacak Kalkınma Yolu projesi ile ilgili Irak’la görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, “Proje, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak. Her düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. İyi ilerliyor” dedi.

ZENGEZUR’UN DEVAMI

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'yla Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurulacak. Zengezur koridoru projesinin devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı’na da bu sene kazma vurulacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Projenin ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridor’un bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı” diye konuştu.

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