Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması | Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek 3 bin liralık ikramiyeye ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, bayramdan önce ikramiyelerin hesaplara geçeceğini ve ödeme günlerini planladıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek 3 bin lira ikramiyeye ilişkin takvimlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi.

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BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA



Bayram ikramiyeleri konusuna değinen Işıkhan, “Yasa Meclis’ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. ‘Emekliler Yılı’yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK EN ÖNEMLİ HEDEF

Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Işıkhan, “Orta vadeli planlarımız arasındaydı, düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında” ifadesini kullandı.

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