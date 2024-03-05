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Çin büyüme hedefini açıkladı

05.03.2024 - 11:59 | Son Güncelleme :
Çin büyüme hedefini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Çin, 2024 için yaklaşık yüzde beşlik bir büyüme hedefi açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in yıllık Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) Salı günü başlamasıyla birlikte, 2024 yılı için genel bütçe ve temel hükümet politikalarının yanı sıra büyüme hedefini de resmen açıkladı.

Binlerce delegeye seslenen Li, bu yılki hedeflere ulaşmanın kolay olmayacağı uyarısında bulunrak "Çin'in sürdürülebilir ekonomik toparlanması ve büyümesinin temeli yeterince sağlam değil" dedi.

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UBS Çin Baş Ekonomisti Wang Tao, AFP'ye verdiği demeçte, "Yüzde beşlik büyüme hedefini ihtiyatlı bulmuyoruz, aslında iddialı olduğunu düşünüyoruz. Emlak piyasası düşmeye devam etti ve henüz dibe ulaşmadı, bu da ekonomi üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor" diye ekledi. Wang açıkladığı risklerin yerel yönetim finansmanı ve harcamaları ile hane halkı serveti ve tüketici harcamaları üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.

Çin, devam eden konut krizi ve çin ürünlerine azalan dış talep nedeniyle 2023'te son yılların en kötü büyüme performanslarından birini göstererek yüzde 5,2 büyümüştü. 


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