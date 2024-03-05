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Antalya'da turist rekoru

05.03.2024 - 11:50 | Son Güncelleme :
Antalya'da turist rekoru | Genel Haberler

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya, yılın ilk iki ayında yüzde 10,82 artışla 499 bin 784 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Antalya yılın ilk iki ayında yabancı turist sayısında rekor kırdı. Ocak ve şubatta yabancı turist sayısı yüzde 10,82 artışla 499 bin 784 oldu. Sadece şubatta yüzde 17,20 artış ile 270 bin 686 yabancı turist kenti ziyaret etti.

Antalya’ya şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 58 bin 228 ziyaretçi ile Almanya 1'inci oldu. Rusya Federasyonu 48 bin 937 ziyaretçi ile 2'nci, İngiltere 37 bin 454 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Danimarka, Avusturya ve Belçika ise İngiltere’nin ardından sırasıyla Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

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İki aylık verilerde ise Rusya Federasyonu 106 bin 304 ziyaretçi ile 1'inci olurken, Almanya 97 bin 655 ziyaretçi ile 2'nci, İngiltere de 55 bin 384 ziyaretçi ile 3'üncü oldu. İngiltere’yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, İran, Belçika ve Danimarka izledi.


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