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Küresel piyasalarda bugün... Çin'in büyüme hedefi borsaları nasıl etkiledi?

05.03.2024 - 11:46 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Çin'in büyüme hedefi borsaları nasıl etkiledi? | Piyasa Haberleri

Salı günü Asya'da hisseler, Çin başbakanının ülkenin bu yılki ekonomik büyüme hedefinin beklentiler doğrultusunda yüzde 5 civarında olduğunu söylemesinin ardından karışık seyretti. Avrupa borsaları ise güne düşüşle açıldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin Başbakanı Li Qiang'ın Çin'in büyüme beklentisini açıklamasının ardından Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,7 kayıpla 16.153,97 puana, Şangay endeksi ise yüzde 0,3 artışla 3.047,79 puana yükseldi.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi Pazartesi günkü rekor kapanışın hemen altında 40.097,63 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

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Seul'de Kospi yüzde 0,9 düşüşle 2.649,40 puana gerilerken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.724,20 puana geriledi.

Hindistan'da Sensex yüzde 0,3 oranında düşerken Tayvan'da Taiex yüzde 0,4 oranında değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI 

Avrupa'nın ana borsaları, Çin başbakanının açıklamalarının ardından Salı günü düşük açıldı.

Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 7.608,21 puana, Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.945,32 puana ve Frankfurt'un DAX endeksi yüzde 0,2 kayıpla 17.678,50 puana geriledi.

ABD WALL STREET BORSALARI 

Pazartesi günü S&P 500 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.130,95 puana geriledi. Dow Jones yüzde 0,2 düşüşle 38.989,83 puana, Nasdaq kompoziti ise yüzde 0,4 kayıpla 16.207,51 puana geriledi. .

Apple hisseleri, Avrupa Birliği'nin yaklaşık 2 milyar dolar ceza vermesinin ardından yüzde 2,5 düştü.

ABD gösterge ham petrolü, 43 sent kayıpla varil başına 78,31 dolara geriledi. Brent ham petrolü 35 sent düşerek varil başına 82,45 dolara geriledi.


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