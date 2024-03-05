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Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini oldu... Bir yılda 21 milyar dolar kazandı

05.03.2024 - 11:21 | Son Güncelleme :
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini oldu... Bir yılda 21 milyar dolar kazandı | Genel Haberler

Servetinin 200 milyar dolara ulaşması ile Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi ünvanını yeniden ele geçirerek Elon Musk'ı tahtından etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, yeniden dünyanın en zengini olarak Elon Musk'ı tahtından etti. Bloomberg'in milyarderler endeksine göre son bir yılda 23 milyar dolar kazanan Bezos'un serveti 200 milyar dolara ulaştı. Musk ise bir yılda 31 milyar dolar kaybetti ve serveti 198 milyar dolara geriledi. Jeff Bezos daha önce 2017 ile 2021 yılları arasında da dünyanın en zengin milyarderiydi. 

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Milyarderlerin kurucusu olduğu şirketler olan Amazon ve Tesla'nın hisse hareketleri bu listenin değişmesinde önemli rol oynadı. Amazon'un hisse fiyatı bu yıl yüzde 18'den fazla artarken Tesla'nınki yüzde 24 düştü.

Bu ayın başlarında 8,5 milyar dolarlık Amazon hissesi satmasına rağmen Bezos, yüzde 9,56 hisseyle e-ticaret devinin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Musk'ın Tesla'da yaklaşık yüzde 20'lik hissesi var.

Listenin üçüncü sırasında ise 197 milyar dolarlık serveti ile Fransız moda devi LVMH'nin patronu Bernard Arnault bulunuyor. Dördüncü sırada 179 milyar dolarlık serveti ile Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg bulunrken beşinci sırada ise 150 milyar dolarlık serveti ile Bill Gates bulunuyor. 


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