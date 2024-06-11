Apple ile Open AI ortaklığına Musk'tan tehdit gibi açıklama | Teknoloji Haberleri

Apple'ın yapay zeka devi Open AI ile işbirliğini duyurmasının ardından dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'tan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Musk şirketlerinde Apple cihazlarını yasaklayabileceğini açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dün ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone, iPad ve iMac gibi cihazları için Apple Intelligence adlı yapay zeka uygulamasını duyurdu. Ayrıca Apple, Open AI tarafından üretilen ChatGPT'nin de cihazlara entegre edileceğini açıkladı.

Etkinliğin ardından Elon Musk, eski adı Twitter olan X'te ortaklığı kınayan bir dizi gönderi yayınladı.

Haberin Devamı

Musk, "Apple, OpenAI'yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, şirketlerimde Apple cihazları yasaklanacak" diye yazdı. Musk "Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." dedi.

Musk, iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt eklemeden, "Apple'ın verilerinizi OpenAI'ye teslim ettikten sonra gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok" diyerek Open AI'yi suçladı.

Apple ise ortaklık duyurusunda ChatGPT'ye erişen kullanıcıların güvende olacağını söyledi. Şirket, ChatGPT'ye ulaşacak cihazların IP adreslerinin gizli tutulduğunu ve OpenAI'nin verileri saklamayacağını ifade etti. Duyuruda, hesaplarını bağlamayı seçen kullanıcıların ChatGPT'nin veri kullanım politikalarına tabi olacağı belirtildi.

MUSK'TAN OPEN AI'A DAVA

Elon Musk, Open AI'nin yönetim kurulunda yer alıyordu. Ancak şirketteki görevlerinden ayrılan Musk, daha sonra Open AI CEO'su Sam Altman'ı ve diğer yöneticileri şirketin kuruluş amacından saptığı ve Microsoft'un alt kolu haline geldiği gerekçesiyle dava etmişti. Microsoft ise Open AI'a milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Etiketler