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Türkiye ile Japonya arasında doğal gaz alanında İyi Niyet Antlaşması imzaladı

11.06.2024 - 11:26 | Son Güncelleme :
Türkiye ile Japonya arasında doğal gaz alanında İyi Niyet Antlaşması imzaladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) teknik merkezi olan GAZBİR-GAZMER ile Japonya'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan OSAKA Gas Network ile Japonya'nın Osaka şehrinde afet önleme ve deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda İyi Niyet Antlaşması imzalandı. İmza töreni, OSAKA Gas Network Başkanı Minoru Murata, GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, GAZBİR-GAZMER ve Enerya yetkililerinin katılımları ile gerçekleşti.

Türkiye tarafından Aksa, Enerya ve Arsan doğal gaz dağıtım şirketleri adına GAZBİR-GAZMER ve Japonya tarafından OSAKA GAS Network arasında imzalanan İyi Niyet Antlaşması ile afet önleme yeteneklerinin geliştirilmesi için deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda 3 yıl süreli bir anlaşma sağlandı. İmzalanan antlaşmanın sonucunda, Türkiye'deki doğal gaz dağıtım şirketleri ve çalışanları meydana gelebilecek olası afet durumlarında doğal gaz dağıtım sistemlerinde gerçekleştirilebilecek teknolojiler konusunda faydalanacak.

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DOĞAL GAZ SİSTEMİNDE BİLGİLENDİRMELER YAPILACAK

İmzalanan İyi Niyet Antlaşması, Türkiye ve Japonya arasında gerçekleştirilecek toplantıları, saha ziyaretlerini ve çalıştayları kapsıyor. İki taraf arasında gerçekleştirilecek toplantılar ile Türkiye ve Japonya arasındaki genel doğal gaz dağıtım sistemlerinin tanıtımları, gaz dağıtım şirketlerinin çalışmaları, afet ve acil durum yönetim sistemlerinin tanıtılması amaçlanıyor. Taraflar arası gerçekleşecek toplantılar sonucunda Türkiye ve Japonya genel doğal gaz sisteminde etüt, proje, malzeme, altyapı ve iç tesisat konuları hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Aynı zamanda gaz dağıtım şirketlerinin afet ve acil durumlardaki görev ve sorumlulukları, gaz dağıtım şirketlerinin prosedürleri ve standartları, mevzuatsal durumlar, gaz dağıtım şirketlerinin afet ve acil durum yönetim sistemi planı aşamaları (risk ve zarar azaltma aşaması, hazırlık aşaması, müdahale aşaması ve iyileştirme aşaması) hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak.

SAHA ZİYARETLERİ PLANLANDI

Antlaşma ile tarafların, belirlenen ortak tarihlerde teknik uzmanların katılımı ile saha ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlandı. Gerçekleştirilecek saha ziyaretleri ile gaz dağıtım şirketi ziyareti ve tesis işletmeleri hakkında bilgilendirmeler, afet ile mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme, afet bölgelerinde karşılaşılan problemler ve önlemler hakkında bilgilendirme, konut/ticari gaz tüketim bölgelerinin incelenmesi ve afet bölgeleri ziyaretlerinin yapılması planlandı.

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Gerçekleştirilecek toplantılar ve saha ziyaretleri sonucunda gerçekleştirilen çalıştaylar ile final raporu hazırlanması ve karşılıklı olarak yapılacak teknik çalışmaların belirli standartlara bağlanması hedefleniyor.


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