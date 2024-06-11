İngiltere'de işsizlik 2,5 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Salı günü açıklanan veriler, genel seçim öncesinde İngiltere’de işsizliğin beklenmedik bir şekilde iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi .

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Şubat ve Nisan ayları arasındaki işsizlik oranının önceki çeyrekteki yüzde 4,3′ten yüzde 4,4′e yükseldiğini açıkladı. İşsizlik rakamları Eylük 2021′den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

AFP'nin haberine göre ONS, "Bu ayın rakamları, boş pozisyonların sayısının hala düşmesi ve işsizliğin artmasıyla birlikte işgücü piyasasının soğuyor olabileceğine dair işaretler göstermeye devam ediyor, ancak kazanç artışı nispeten güçlü kalıyor." diye ekledi.

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İkramiyeler hariç ortalama düzenli maaş artışı yüzde 6,0 seviyesinde kaldı ve bu durum uzmanlar tarafından İngiltere Merkez Bankası (BoE) için endişe verici olarak tanımlıyor.

Araştırma danışmanlığı Capital Economics'in Birleşik Krallık ekonomist yardımcısı Ruth Gregory, "Nisan ayındaki ücret artışının yapışkanlığı BoE için kalıcı bir endişe kaynağı olacak. Ancak istihdamın keskin bir şekilde düşmesi ve işsizlik oranının artmasıyla birlikte ücret artışının yakında sağlam bir düşüş yoluna gireceğini düşünüyoruz." dedi.

BoE geçen ay ana faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te tuttu ancak İngiltere'de enflasyonun daha da soğuması nedeniyle yazın indirime gidileceğinin sinyalini verdi.

Merkez bankası son faiz oranı kararını gelecek hafta, 20 Haziran'da açıklayacak ve bir gün önce Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak.

Son veriler, İngiltere'de yıllık enflasyonun Nisan ayında yavaşlayarak yaklaşık üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,3'e gerilediğini gösterdi. Bu durum, önümüzdeki ay yapılacak genel seçimler öncesinde iktidardaki Muhafazakarları güçlendirdi.

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Ancak Tüketici Fiyatları Endeksi ölçümü inatla BoE'nin yüzde 2,0 hedefinin üzerinde kaldı.

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