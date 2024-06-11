Baykar'dan önemli yatırım dolandırıcılığı uyarısı | Genel Haberler

Baykar Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Bayraktar, sosyal medya mecralarında adı ve görüntüsü kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı açıklamada bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

Yatırım Dolandırıcılığına Dikkat!

Bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videolar dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zaka desteğiyle şahsıma aitmiş gibi duran konuşma ve görüntüler kullanılmaktadır. Bu açıklama, video ve röportajlar benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır.

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Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır.

Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim.

Kamuoyuna saygılarımla.

Selçuk Bayraktar

ÖNEMLİ DUYURU



Yatırım Dolandırıcılığına Dikkat!



Bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videolar dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Gerçekliği olmayan bu tür… pic.twitter.com/KCtL34Gdk5 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 11, 2024

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