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Apple Google'ın kapısını çaldı! Hisseler uçuşa geçti... İki devden yapay zeka işbirliği

18.03.2024 - 15:48 | Son Güncelleme :
Apple Google'ın kapısını çaldı! Hisseler uçuşa geçti... İki devden yapay zeka işbirliği | Teknoloji Haberleri

Apple, gelecekteki iPhone’larda yapay zeka programı Gemini’yi kullanmak için Google için görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Haber sonrası iki şirketin hisseleri arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Teknoloji devi Apple, Gemini yapay zeka motorununun lisanslanması ve iPhone’larda kullanılması için Alphabet’in sahibi olduğu Google ile görüşüyor. Daha önce Bard olarak bilinen Gemini, Google’ın sohbet robotlarından kodlama asistanlarına kadar uzanan üretken yapay zeka araçlarını içeren bir uygulama. 

Google'ın çatı şirketi Alphabet’in A Sınıfı hisseleri piyasa öncesi ticarette yüzde 5,52 oranında yükselirken, C Sınıfı hisseleri yüzde 5,39 artış gösterdi. Apple hisseleri yaklaşık yüzde 1,38 oranında yükselişle işlem görüyordu.

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Apple, iPhone için en son işletim sistemi olan iOS 18′i Haziran ayında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtabilir. Teknoloji devi yakın zamanda OpenAI ile de görüşmelerde bulundu ve modelini kullanmayı düşündü. Ancak raporda, "iki taraf bir yapay zeka anlaşmasının şartlarına ve bunun nasıl uygulanacağına karar vermedi" denildi.


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