  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Çikolata severlere kötü haber! Kakao tarihi zirvesini gördü
‹ Önceki Haber Apple Google'ın kapısını çaldı! Hisseler uçuşa geçti... İki devden yapay zeka işbirliği Apple Google'ın kapısını çaldı! Hisseler uçuşa geçti... İki devden yapay zeka işbirliği Sonraki Haber › Goldman Sachs'tan hedge fonları açıklaması Goldman Sachs'tan hedge fonları açıklaması

Çikolata severlere kötü haber! Kakao tarihi zirvesini gördü

18.03.2024 - 16:50 | Son Güncelleme :
Çikolata severlere kötü haber! Kakao tarihi zirvesini gördü | Emtia Haberleri

New York borsasında kakao fiyatları, tüketicilerin çikolata maliyetlerini artırması ve Batı Afrika'daki üretimin azalmasıyla üç aydan kısa bir sürede ikiye katlandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çikolata yapımında kullanılan kakao fiyatları New York'ta metrik ton başına 8.394 dolara yükselerek tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı. Batı Afrika'daki mahsuller, hastalıklar ve bir dizi aşırı hava koşullarından mahsüller zarar gördü. Piyasalar üst üste üçüncü kez arz açığı yaşıyor. AB'nin kakao üreticilerine uyma zorunluluğu getirdiği yeni çevre düzenlemeleri de kakao çekirdeğinin ithalatını zorlaştırıyor. Batı Afrika'daki çoğu üretici de kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. 

Haberin Devamı

FİYATLAR ARTTI 

Kakao fiyatlarındaki ralli, ABD gibi ülkelerde çikolata tüketilen önemli bir tatil olan Paskalya'dan hemen önce hızlandı. Çikolata üreticileri kakao çekirdeğini aylar öncesinden satın alırken, fiyat artışları can yakmaya başladı. Bazı çikolata markalarının ürünleri, fiyat artışları yüzünden ya boyutları küçüldü ya da zamlandı. Bunun yanında kakao yerine başka tatlar ürünlerde kullanılmaya başlandı. 

Çikolata üreticisi Lindt & Spruengli AG'nin mali işler müdürü Martin Hug, Mart ayı kazanç açıklamasında "Zaten fiyatlarına zam yapan piyasada birçok oyuncu var. Biz de bu grubun bir parçasıyız. Kakao piyasasında neler olacağını şu anda tahmin etmek çok zor. Ama elimizden geldiğince kontrol ettiğimizi düşünüyorum" dedi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.718 Değişim: -1,25% Hacim : 72.026 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.718 18.03.2024 Yüksek 8.863
Açılış: 8.845
32,3005 Değişim: 0,54%
Düşük 32,0900 18.03.2024 Yüksek 32,4320
Açılış: 32,1271
35,1584 Değişim: 0,12%
Düşük 34,9627 18.03.2024 Yüksek 35,4441
Açılış: 35,118
2.243,79 Değişim: 0,75%
Düşük 2.223,86 18.03.2024 Yüksek 2.247,14
Açılış: 2.227,09
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.