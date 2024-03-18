Çikolata severlere kötü haber! Kakao tarihi zirvesini gördü | Emtia Haberleri

New York borsasında kakao fiyatları, tüketicilerin çikolata maliyetlerini artırması ve Batı Afrika'daki üretimin azalmasıyla üç aydan kısa bir sürede ikiye katlandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çikolata yapımında kullanılan kakao fiyatları New York'ta metrik ton başına 8.394 dolara yükselerek tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı. Batı Afrika'daki mahsuller, hastalıklar ve bir dizi aşırı hava koşullarından mahsüller zarar gördü. Piyasalar üst üste üçüncü kez arz açığı yaşıyor. AB'nin kakao üreticilerine uyma zorunluluğu getirdiği yeni çevre düzenlemeleri de kakao çekirdeğinin ithalatını zorlaştırıyor. Batı Afrika'daki çoğu üretici de kapanma tehlikesi ile karşı karşıya.

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FİYATLAR ARTTI

Kakao fiyatlarındaki ralli, ABD gibi ülkelerde çikolata tüketilen önemli bir tatil olan Paskalya'dan hemen önce hızlandı. Çikolata üreticileri kakao çekirdeğini aylar öncesinden satın alırken, fiyat artışları can yakmaya başladı. Bazı çikolata markalarının ürünleri, fiyat artışları yüzünden ya boyutları küçüldü ya da zamlandı. Bunun yanında kakao yerine başka tatlar ürünlerde kullanılmaya başlandı.

Çikolata üreticisi Lindt & Spruengli AG'nin mali işler müdürü Martin Hug, Mart ayı kazanç açıklamasında "Zaten fiyatlarına zam yapan piyasada birçok oyuncu var. Biz de bu grubun bir parçasıyız. Kakao piyasasında neler olacağını şu anda tahmin etmek çok zor. Ama elimizden geldiğince kontrol ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

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