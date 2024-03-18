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Goldman Sachs'tan hedge fonları açıklaması

18.03.2024 - 17:28 | Son Güncelleme :
Goldman Sachs'tan hedge fonları açıklaması | Genel Haberler

ABD'li banka Goldman Sachs, "Hedge fonlar, son bir yılda görülen en yüksek hızla banka ve finans hisseleri aldılar" açıklamasında bulundu.

ABD'li banka Goldman Sachs'ın yayınladığı rapora göre hedge fonlar, son bir yılda görülen en yüksek hızla banka ve finans hisseleri aldı. Rapora göre, Kuzey Amerika, Avrupa ve gelişmekte olan Asya piyasalarındaki finans hisseleri, geçen hafta üst üste ikinci hafta en çok aranan hisse senedi sektörleri arasında yer aldı.

STOXX Europe 600 bankalar endeksi bu yıl yüzde 8,3 oranında yükselerek zirveyi gördü. Dow Jones bankacılık endeksi yıl başından bu yana yüzde 6,6 oranında arttı. 

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Hedge fonlar bankalarda ve sermaye piyasası şirketlerinde uzun pozisyon aldılar. Tüketici finansmanı şirketleri de hedge fonların uzun pozisyonlarına eklediler. Raporda, hedge fonların hala sigorta şirketlerinde net kısa pozisyonda olduğu belirtildi.


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