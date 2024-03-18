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Piyasaların gözü Fed'de... ABD Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak?

18.03.2024 - 15:07 | Son Güncelleme :
Piyasaların gözü Fed'de... ABD Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? | Faiz Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın temel borç verme faiz oranını Çarşamba günü yine değiştirmemesi bekleniyor. Ancak Fed, 2024 yılında ne kadar faiz indirimi yapılacağı konusunda bir ipucu verebilir.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD Merkez Bankası Fed, iki gün süren toplantının ardından faiz kararının yanı sıra güncellenmiş ekonomik tahmin özetini (SEP) Çarşamba günü yayınlayacak. Bankanın faiz kararını değiştirmesi beklenmiyor. 

Bankacılık devi Wells Fargo kıdemli ekonomisti Michael Pugliese, AFP'ye verdiği demeçte, "Enflasyondaki düşüş hızı ve istihdam büyümesindeki yavaşlama, birkaç ay önce düşündüğümüz kadar hızlı gerçekleşmiyor. Banka politika görünümüne ince ayar yapabilir" dedi. 

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FAİZ İNDİRİMİ SAYISI İKİYE DÜŞEBİLİR 

Fed'in Çarşamba günü yayınlanacak Mart ayı güncellemesinin önemli bir değişiklik göstermesi beklenmiyor. Ancak bazı analistler Fed yöneticilerinin bu yıl beklenen faiz indirimi sayısını azaltma ihtimali üzerinde duruyor. Aralık ayındaki toplantıda, Fed yöneticileri 2024 için üç faiz indirimi öngörmüştü. 

Pugliese, Wells Fargo'nun hala Fed'in 2024 için üç faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi. Ancak Fed yöneticilerinin Çarşamba günü 2024 için faiz indirimi sayısını azaltma ihtimalinin daha yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

EY Kıdemli Ekonomisti Lydia Boussour ise AFP'ye verdiği demeçte, "Projeksiyonlara baktığımızda üç yerine iki faiz indirimi görme riski olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon verilerinde bazı yukarı yönlü sürprizler var. Yani biraz daha şahin bir duruş benimseme eğiliminde olan bazı Fed yetkilileri olabilir" dedi.  

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KESİNTİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 

Son haftalarda, Fed başkanı Jerome Powell liderliğindeki ABD Merkez Bankası yetkilileri, faiz oranlarının çok hızlı düşürülmesi konusunda dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundular. Fed yetkilileri ekonomik verilere bağlı bir yol izleyeceklerini söylediler.

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Powell, bu ayın başlarında Washington'da milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde iki enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti edilmiyor" dedi. Daha sonra faiz indirimlerinin bu yıl başlamasını beklediğini doğruladı.

Fed, enflasyonu uzun vadeli yüzde iki hedefine sıkı bir şekilde döndürmek için geçtiğimiz yıl faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ila 5,50 bandına yükseltti. Ancak 2024 yılı Fed'in beklediği gibi geçmiyor. Şubat ayı enflasyonu küçük bir artışla yüzde 3,2'ye yükselerek bankanın yüzde 2 hedefinin uzağında kaldı. 

CME Group'un verilerine göre, vadeli işlem yatırımcıları şu anda Fed'in 12 Haziran'a kadar faiz oranlarını düşürmeye başlamasına yüzde 55 ihtimal veriyor. 


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