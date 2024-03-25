ABD'li teknoloji devlerine soruşturmanın ardı arkası kesilmiyor... Milyarlarca dolarlık ceza | Teknoloji Haberleri

Apple, Google ve Meta gibi ABD'li teknoloji şirketlerine soruşturma üzerine soruşturma açılıyor. Geçtiğimiz gün iPhone üreticisine 2 milyar dolar ceza kesen AB, şirkete yine soruşturma açtı. Ancak bu sefer Apple'ın yanında Google'ın çatı şirketi Alphabet ve Meta da AB yasalarını ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde Apple'a bir dava da ABD Adalet Bakanlığı açmıştı. Google'a ise geçtiğimiz günlerde Fransa 250 milyon euro, 2022 yılında ise AB 4 milyar euro ceza kesmişti. Meta'

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Avrupa Birliği bu ayın başlarında yürürlüğe giren yeni ve kapsamlı bir yasa kapsamında Apple, Google'ın çatı şirketi Alphabet ve Facebook ile İnstagram'ın ana firması Meta hakkında soruşturma başlattı. 27 ülkeden oluşan bloğun yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, şirketleri Dijital Piyasalar Yasasına aykırı davrandıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirtti. Yasa, büyük teknoloji şirketlerinin dijital pazarları ele geçirmesini engellemek için tasarlanmıştı.



Açılan soruşturmada Google'ın ve Apple uygulama mağazasına çeşitli kısıtlamalar getirmekle ve uygulama geliştiricilerin kullanıcıları mağazalar dışına yönlendirmesine izin vermemekle suçlanıyor.



Google'ın uygulama mağazası Google Play'in ve Apple'ın App Store'unun, uygulama geliştiricilerinin tüketicilere bu uygulama pazarlarının dışında ücretsiz teklifler göstermesine izin verip vermediği araştırılıyor. Alphabet ayrıca, Google arama sonuçlarında kendi hizmetlerini (Google Alışveriş, Google Uçuşlar ve Google Oteller) ön plana çıkarmasıyla suçlanıyor. AB, 2017 yılında Google'a benzer iddiaları nedeniyle 2,4 milyar euro (2,6 milyar dolar) tutarında büyük bir para cezası vermişti.

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Meta ise ödeme yöntemlerine kısıtlama getirdiği ve ödeme için başka alternatif sağlamadığı iddiası ile karşı karşıya. Ayrıca Meta'nın sosyal medya programları Instagram ve Facebook'un reklamsız sürümlerinin ücretinin arttığı ve bu abonelik sisteminin kişisel verileri korumadığı iddiası da komisyon tarafından araştırılan konular arasında

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APPLE'A ABD ADALET BAKANLIĞI'NDAN DA SORUŞTURMA



Geçtiğimiz hafta da ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Apple hakkında rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle antitröst davası açtı. Bakanlık teknoloji devini, iPhone kullanıcılarını Apple ekosisteminde kalmaya zorlamakla suçluyor. Ayrıca davada iPhone kullanıcılarının Apple Store kullanmaya zorlandığı ve ücretsiz uygulamaları kullanmaktan mahrum bırakıldığı iddia edildi. Apple cüzdan uygulamasını da hedef alan dava, bankaların ve bu hizmeti sunan diğer kişilerin şirkete ücret ödemeye zorlandığını öne sürdü.

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Apple, davanın kanunlara aykırı olduğunu ve buna karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağını açıkladı. Şirket, yaptığı açıklamada davanın başarılı olması durumunda, davanın tehlikeli bir emsal oluşturacağını ve hükümete insanların teknolojisini tasarlama konusunda ağır bir müdahalede bulunma yetkisi vereceğini ifade etti.



AB'DEN APPLE'A 2 MİLYAR DOLAR CEZA



Bunun yanında geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği, İsveçli müzik platformu Spotify'ın açtığı dava sonucu Apple'a, rekabet yasalarını ihlal ettiği için yaklaşık 2 milyar dolar (63 milyar TL) para cezası verdi. AP'nin haberine göre Avrupa Komisyonu, Apple'ın iOS kullanıcılarını Apple Müzik harici alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında tam olarak bilgilendirmediğine hükmetti. Bu durumda Apple'ın, uygulama mağazasında Apple Music harici müzik hizmetlerini geri planda tutarak rekabet kanunlarını ihlal ettiği sonucuna varıldı.



GOOGLE'A 2004 YILINDAN BU YANA İKİNCİ SORUŞTURMA



Fransa Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde Google'ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda AB yasalarına aykırı hareket ettiğine karar vermişti. Kurum, Google'a içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon euro ceza kesti.

2022 YILINDA 4 MİLYAR EURO CEZA



Sadece Apple değil AB, Amerika merkezli birçok teknoloji şirketine ceza kesti. AB Komisyonu, Android işletim sisteminin piyasayı domine ederek rekabet kanunlarını ihlat ettiği nedeniyle Google'a 2022 yılında 4 milyar 350 milyon euroluk bir ceza vermişti. Daha sonra cezada indirime gidilmiş ve 4 milyar 150 milyon euroluk ceza miktarı onanmıştı.



META'YA KESİLEN CEZA 1,3 MİLYAR DOLAR



Geçtiğimiz yıl ise AB, Meta'yı para cezasına çarptırmıştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel verileri koruma kanununu ihlal ederek kullanıcı bilgilerini ABD'ye gönderdiğinin tespit edilmişti. Bunun sonucu Meta 1,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

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