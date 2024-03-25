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İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasının ilk temelleri atıldı

25.03.2024 - 13:29 | Son Güncelleme :
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasının ilk temelleri atıldı | Kobi Haberleri

Sağlıklı ve güvenli evler inşa etme hedefiyle Türkiye’nin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’u yüzyılın dönüşümüne ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile hazırlıyor. Olası Marmara depremi riskine karşı İstanbul’u afetlere dirençli hale getirmeyi hedefleyen Bakanlığın başlattığı kampanya kapsamında, devletin verdiği 1.5 milyon liralık destekle yapılacak evlerin ilk temeli Üsküdar’ın Salacak mahallesinde atıldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un dönüşümü için açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ yüzleri güldürmeye başladı. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına müracaat eden ve başvuruları onaylanan Şüküre Başkan, Hayrullah Başkan ve Mesut Uçar, devletin verdiği 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği ile Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi’ndeki binalarının temelini atarak inşaata başladı.

“BİZ HAZIRIZ, ‘YARISI BİZDEN’ DESTİĞİMİZ HAZIR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında İstanbul’da ilk evlerin temellerinin atıldığını ve inşaatların da hızla yükseldiğini bildirdi. Bakan Özhaseki, “Bu bağlamda; Devletimizin sağladığı 1,5 milyon TL destek ile Üsküdar Salacak Mahallesi'nde evlerini dönüştürmeye başlayan Şüküre ve Hayrullah Başkan ile Mesut Uçar kardeşlerimizin evlerinin yapımı hızla sürüyor, kısa sürede bitirecekler inşallah. İstanbul’umuzu güvenli hâle getirmek için kaybedecek vaktimiz yok. Biz hazırız, ‘Yarısı Bizden’ desteğimiz hazır. Vatandaşlarımızın yanındayız, evlerimizin yapımını bir an evvel başlatalım. İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yuvalarla Türkiye Yüzyılı’nın yıldızı yapmak için canla başla, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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“İSTANBUL’DA HIZLI BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI”

Kampanya kapsamında ilk imzaların Üsküdar’daki Salacak Mahallesi’nde atıldığını ifade eden Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, “İstanbul’un bir an önce afetlere karşı hazır hale gelmesi için yapım yardımı kampanyası çerçevesinde İstanbul’da hızlı bir dönüşüm süreci başladı. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.

“YARISI BİZDEN KAMPANYASI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU”

Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan ve Salacak Mahallesinde yaşayan Hayrullah Başkan, binalarının çok eski olduğunu ve çürümeye başladığını söyledi. ‘Yarısı Bizden’ Kampanyasını duyar duymaz hemen müracaatta bulunduklarını söyleyen Başkan, “Başvurumuz kabul oldu. İstanbul’da ilk desteği alan yer biziz. Çok mutluyuz. Yarısı Bizden kampanyası bizim için çok iyi oldu. Emeği geçenlere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Şüküre Başkan isimli bir vatandaş ise, “Evimiz yıkılmıştı ve altı parçalanmıştı. Durulacak gibi değildi. Devletimiz bize destek olacak. Allah devletimize sağlık versin.” dedi.

Devletin hibe ve kredi desteği verdiği kampanyaya dâhil olmaktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Mesut Uçar ise, 1990 yılından bu yana Salacak Mahallesinde oturduğunu söyledi. Burada oturmaktan mutlu olduğunu ifade eden Uçar, “Buradan ayrılmak istemiyorum. Kampanya sayesinde artık içimiz rahat.” diye konuştu.


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