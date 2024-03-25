  • Bigpara
  • Haberler
  • Politika Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik rakamları açıklaması
‹ Önceki Haber ABD'li teknoloji devlerine soruşturmanın ardı arkası kesilmiyor... Milyarlarca dolarlık ceza ABD'li teknoloji devlerine soruşturmanın ardı arkası kesilmiyor... Milyarlarca dolarlık ceza Sonraki Haber › Boeing CEO'su görevi bırakıyor Boeing CEO'su görevi bırakıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik rakamları açıklaması

25.03.2024 - 15:09 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik rakamları açıklaması | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, işsizlik oranını, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 9,4 olarak gerçekleştirdiğini belirtti. İşsizlik oranı, yüzde 10,1 olan OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere indiğini vurgulayan Yılmaz, “İstihdam edilenlerin sayısı OVP’deki öngörümüzle uyumlu bir şekilde 880 bin kişi artarak 2023 yılında 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir. İstihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 seviyesine yükselirken, işgücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 53,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranında ve işgücüne katılma oranında da OVP hedefleriyle uyumlu gerçekleşmeler kaydedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşgücüne katılma oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre kadınlarda 0,7 puan artarak yüzde 35,8’e, gençlerde ise 1,8 puan artarak yüzde 45,6 seviyesine yükseldiğinin altını çizen Yılmaz, “İşsizlik oranı ise yıllık bazda kadınlarda 0,8 puan azalarak yüzde 12,6’ya, gençlerde ise 2 puan azalarak yüzde 17,4’e gerilemiştir. İstihdam edilenlerin sayısında 2023 yılında yüzde 2,9 oranındaki artışta, inşaat ve hizmetler sektörlerindeki istihdam artışı etkili olmuştur. Kayıt dışı istihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 26,1 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesi ve istikrarlı büyüme performansımızın devam etmesiyle birlikte kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.029 Değişim: -0,90% Hacim : 121.892 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.029 25.03.2024 Yüksek 9.336
Açılış: 9.113
32,1628 Değişim: 0,61%
Düşük 31,8377 25.03.2024 Yüksek 32,2213
Açılış: 31,9679
34,8872 Değişim: 0,82%
Düşük 34,5419 25.03.2024 Yüksek 34,9533
Açılış: 34,6025
2.246,55 Değişim: 0,93%
Düşük 2.217,42 25.03.2024 Yüksek 2.254,67
Açılış: 2.225,80
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.