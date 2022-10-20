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‘6G teknolojilerinde Li-Fi kullanılacak’

20.10.2022 - 10:14
‘6G teknolojilerinde Li-Fi kullanılacak’ | Teknoloji Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun Cumhuriyet’in 100’üncü yılında uzaya gönderileceğini belirterek, “Haberleşme uydularımızın da sağlayacağı iletişim ortamında 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine Li-Fi; yüksek enerjili LED’lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojileri kullanılacak. 3 boyutlu duyusal genişletilmiş gerçeklikle tanışıp, yüksek kaliteli mobil hologram ve dijital ikizlerle tanışacağız” dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Derneği’nce düzenlenen ‘15’inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’na katıldı. Yazılım ve donanımlarda yerlilik oranının artmasının, potansiyel tehditlerin en aza indirilmesine imkan vereceğini kaydeden Karaismailoğlu, “4,5G’nin ilk yatırım döneminde sektördeki yerli ve milli yazılım oranımız yüzde 1 iken; bugün yüzde 33’leri geçmiştir” dedi.

Karaismailoğlu şöyle devam etti: “Bugün ülkemizde, geniş bant internet abonemiz 88 milyona, mobil geniş bant abonemiz 70 milyona, sabit geniş bant abonemiz 18 milyona, fiber abone sayımız 5 milyona ulaştı. Makinelar arası iletişim abone sayımız, 7 milyon 800 bine yükseldi. Vatandaşlarımızın yüzde 83’ünün internet erişimini sağlıyoruz. Dünya ortalamasının yüzde 65’lerde. Haziran 2022 sonu itibarıyla, ülkemizin toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20’de olduğu tespit edildi. Ayrıca Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada; Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer alıyoruz.”


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