AB’ye Almanya’dan açıldı | Ekonomi Haberleri

Derimod, 1 milyar TL ciro hedefiyle başladığı 2022 yılını, beklenenin üzerinde artan satışlar nedeniyle ikinci kez revize etti ve ciro hedefini 2 milyar TL’ye çıkardı.

Şirket, Avrupa’ya online satışlara da geçen hafta Almanya’yla başladı. 2022 performansı ve ileriye dönük hedeflerle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, markanın kurucusu olan babası Ümit Zaim’in 30 yıl önce Türk deri ceketini dünya markası haline getirdiğini hatırlatarak, kendilerinin de ikinci kuşak olarak aynı başarıyı ayakkabıda göstermek için çalıştıklarını anlattı.

Hürriyet gazetesinde yer alan haebre göre; Murat Zaim, “Yola en zor pazarlardan biri olan Avrupa’dan başlamak istedik. Bu yılın başında Almanya’da bir şirket kurmuştuk. Ana hedefimiz Avrupa’da önce pazar yerleri sonra kendi sitemiz ile online satışa başlamak ve ardından da mağazalaşmaktı. Bu kapsamda geçen hafta Zalanda’da mağaza açtık. İlerleyen süreçte diğer pazaryerlerine de gireceğiz. Satışlar da beklediğimizden daha iyi başladı. Türkiye’de ortalama 50 Euro ile sattığımız ayakkabıyı Almanya’da 100 Euro ile satıyoruz. Pazar çok rekabetçi. Bizim avantajımız iyi ürünü ucuz değil doğru fiyatlarla üretebilmemiz. Türkiye ayakkabıda yan sanayisi, işçiliği ve birçok artısı ile tam bir üretim ülkesi. Bu avantajı da pazarlamaya dönüştürmemiz lazım. Hedefimiz önümüzdeki yıl online satışların yüzde 20’sini yurtdışından elde etmek” diye konuştu. Derimod’un satışları içinde yurtdışının payı hali hazırda yüzde 5 civarında. Murat Zaim, yakın zamanda bu oranı da yüzde 10’a çıkaracaklarını söyledi.

Etiketler