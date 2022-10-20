Yurt dışı ÜFE açıklandı | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 117,04, aylık yüzde 0,67 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 95,77 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 116,95 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 121,80, imalatta yüzde 116,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 128,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 106,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 105,70, enerjide yüzde 211,54, sermaye malında yüzde 105,34 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0,64 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03, imalatta yüzde 0,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,66 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,27 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71 artış, enerjide yüzde 5,20 azalış, sermaye malında yüzde 0,35 artış olarak gerçekleşti.

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YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 14 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 11 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 80,82, giyim eşyası yüzde 81,66, deri ve ilgili ürünler yüzde 96,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 211,54, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 143,59, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 142,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,20, elektrikli teçhizat yüzde 1,00, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,12, gıda ürünleri yüzde 2,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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