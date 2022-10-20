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Dolar kurunda son durum

20.10.2022 - 11:21 | Son Güncelleme :
20 Ekim dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,59 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5560 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6270 TL seviyesini görürken; kur saat 11:15 itibarıyla 18,5988 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2350 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2171 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,8727 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında düşüşle 112,78 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9787 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,63 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,82 seviyesinde bulunuyor.

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