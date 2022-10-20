  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatları 3 haftanın dibini gördü
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Altın fiyatları 3 haftanın dibini gördü

20.10.2022 - 12:40 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 20 Ekim altın fiyatları

Ons altın fiyatları ve gram altın fiyatları bugün 3 haftanın en düşük seviyesine kadar gerilerken; şu dakikalarda değer kazancına yöneldi.

Altının ons fiyatı, bugün 1622 dolar seviyesine kadar gerileyerek 28 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Resesyon endişesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı baskılanırken; ons altın da ters korelasyon etkisiyle geriledi. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1635 doları, en düşük 1622 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 1833 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 976 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 975 lira seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 977,31 lira seviyesini görürken; en düşük ise 969,84 liraya geriledi ve böylelikle 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:21 itibarıyla yüzde 0,40 oranında yükselişle 976,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1633 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 724 liradan işlem görüyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.901 Değişim: 0,53% Hacim : 95.947 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 3.878 20.10.2022 Yüksek 3.943
Açılış: 3.890
18,5918 Değişim: -0,02%
Düşük 18,5394 20.10.2022 Yüksek 18,6277
Açılış: 18,5959
18,2133 Değişim: 0,22%
Düşük 18,1338 20.10.2022 Yüksek 18,3421
Açılış: 18,1736
976,00 Değişim: 0,37%
Düşük 969,84 20.10.2022 Yüksek 984,12
Açılış: 972,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.