gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 20 Ekim altın fiyatları

Ons altın fiyatları ve gram altın fiyatları bugün 3 haftanın en düşük seviyesine kadar gerilerken; şu dakikalarda değer kazancına yöneldi.

Altının ons fiyatı, bugün 1622 dolar seviyesine kadar gerileyerek 28 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Resesyon endişesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı baskılanırken; ons altın da ters korelasyon etkisiyle geriledi. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1635 doları, en düşük 1622 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 1833 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 976 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 975 lira seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 977,31 lira seviyesini görürken; en düşük ise 969,84 liraya geriledi ve böylelikle 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:21 itibarıyla yüzde 0,40 oranında yükselişle 976,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1633 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 724 liradan işlem görüyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler