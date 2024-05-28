Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: CDS son 4 yılın dibinde | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin kredi risk primini gösteren CDS puanlarının son 4 yılın dibinde olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Şimşek Türkiye'nin kredi risk primlerini gösteren CDS puanlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Bir ülkenin CDS puanları alınan kredilerin geri ödememe riskini gösteriyor. CDS puanlarının düşmesi Türkiye'nin kredilere daha kolay erişim sağlayabilmesi anlamına geliyor. Bakan Şimşek açıklamasında uygulanan doğru ekonomik program ile risk primi puanlarının düştüğüne vurgu yaparken hem kamunun hem de özel sektörün dış finansmana ulaşmasının kolaylaştığını dile getirdi.

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DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR



Bakan Şimşek X.com üzerinden yaptığı açıklamada şunları dedi:



Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor.

Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde.



Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti.



Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel… pic.twitter.com/m4gFmw2SOV — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2024

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