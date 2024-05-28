Turkcell'den 30. yılında güçlü büyüme | Ekonomi Haberleri

30’uncu yılını kutlayan Turkcell, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyüme kaydetti. Şirketin genişleyen müşteri tabanına ek olarak dijital servislerdeki gelir artışı ve techfin faaliyetleri finansal sonuçlarda etkili oldu. Grup gelirleri; yıllık bazda %11,8 artışla 30,8 milyar TL'ye, FAVÖK %23,2 yükselişle 12,8 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 3,8 yüzde puan artış ile %41,4 olarak gerçekleşti. Net kâr ise ilk çeyrekte 2,6 milyar TL’ye ulaştı

Müşterilerin yaşamlarını kolaylaştıran inovatif çözümler ile ihtiyaçlara uygun yenilikçi değer teklifleri sunan Turkcell, 2024 yılının ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç sürdürülebilir büyümelerini 2024 yılının ilk çeyreğine de taşıdıklarını açıkladı.Müşterilerin yaşamlarını kolaylaştıran inovatif çözümler ile ihtiyaçlara uygun yenilikçi değer teklifleri sunan Turkcell, 2024 yılının ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç sürdürülebilir büyümelerini 2024 yılının ilk çeyreğine de taşıdıklarını açıkladı.



DR. ALİ TAHA KOÇ: 30’UNCU YILIMIZA GÜÇLÜ SONUÇLARLA BAŞLADIK



2024 yılının ilk çeyrek performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç;“Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak 30. yılımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell olarak, bugüne dek sektörde birçok yeniliğe imza attık. Şimdi teknolojik yeteneklerimize odaklanarak, Türkiye'nin dijital dönüşümünde liderliğimizi perçinleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. 2024’ün ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladık. Teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı stratejilerimizle pazardaki güçlü konumumuzu devam ettirdik. Yenilikçi tarifelerimiz ve hizmetlerimizle de müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyoruz” dedi.



Dr. Ali Taha Koç, “Mobil segmentte yeni aboneler kazanırken, mevcut abonelerimizi üst paketlere taşıma stratejilerimizde önemli başarılar elde ettik. Bu çeyrekte 472 bin mobil faturalı net abone kazanımı gerçekleştirdik. Sabit genişbant segmentinde de özellikle fiber aboneliklerdeki büyümemiz devam ediyor. Müşterilerimize sunduğumuz değer odaklı hizmetler ve yenilikçi çözümlerle pazardaki lider konumumuzu koruyoruz” diye konuştu.



Turkcell Dijital İş Servisleri’nin kurumsal müşterilerin dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Dr. Ali Taha Koç, “Türkiye’nin lider teknoloji entegratörü olarak veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarını odağımıza aldık. Tüm bu hizmetlerimizle dijital dönüşüme katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Techfin işimiz ise finansal teknolojiler alanında sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin iş süreçlerine değer katıyor. Tüm bu başarılar, teknoloji ve inovasyon odaklı yaklaşımımızın önemli bir sonucu” diye sözlerine devam etti.



Turkcell Genel Müdürü konuşmasının sonunda, “Şirketimizin 30. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururuyla, Türkiye’nin Turkcell’ini, ‘Dijital Yüzyılın Lideri’ yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Teknolojinin sunduğu imkânları değerlendirerek, sürdürülebilir başarılarımızı artırmayı ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.

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- Son 1 yılda 1,7 milyon faturalı abone kazanarak liderliğini korudu.Turkcell’in operasyonel performansı özellikle mobil taraftaki kazanımlarla yıla güçlü başladı. Yılın ilk çeyreğinde net 472 bin faturalı mobil abone kazanıldı, bu artışla birlikte son 1 yıldaki faturalı abone kazanımı net 1,7 milyonu aştı. Toplam abone sayısı ise 42,8 milyona ulaştı.



- Sabit abone kayıp oranı 2007’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.Turkcell, sabit genişbant segmentinde fiber abone odağına da devam etti. Yüksek hızlı ve kaliteli fiber hizmetlere olan talep ile net 48 bin fiber abone kazanırken, fiber abone bazı 2,3 milyonu aştı. Toplam sabit abone bazı 3,1 milyonu aşarken, bu çeyrekte sabit abone kayıp oranı 2007’den bu yana en düşük seviye olan %1,3 olarak gerçekleşti.



- Dijital servisler Turkcell Grup gelirlerini desteklemeye devam ediyor.Turkcell markası altında sunulan dijital servislerin tekil gelirleri ilk çeyrekte %32 büyüyerek 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Dijital servisleri kullanan tekil ücretli abone sayısı ise 5,5 milyon olarak gerçekleşti.



- Veri merkezi odağında kuvvetli büyüme sürüyor.Kurumsal müşterilerin iş süreçlerinde otomasyon, uçtan uca dijitalleşme sağlayan bulut teknolojileri bazlı yazılım hizmetleri, veri merkezi hizmetleri ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojiler sunan Dijital İş Servisleri’nin geliri ilk çeyrekte 2,8 milyar TL oldu. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell’in, veri merkezi ve bulut servislerinin gelirleri %48 büyüme kaydederek 470 milyon TL’ye ulaştı.

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