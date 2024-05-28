Nvidia'nın etkisi ile Nasdaq tarihi zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'deki Nasdaq borsasında endeks teknoloji devi Nvidia'nın hisselerinin etkisi ile ilk kez 17 bin puanı aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Teknoloji hisselerinin ve ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinin yükselişi ile ABD Wall Street'deki Nasdaq borsasında endeks tarihinde ilk defa 17 bin puanı aşarak rekor kırdı. Nvidia Salı günü yüzde 4 artarken geçen hafta başlayan yükselişini sürdürdü. Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq'da endeks Mayıs ayında yüzde 8'den fazla artış kaydetti. Öte yandan S&P borsasında ise yüzde 2'ye yakın düşüş vardı.

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