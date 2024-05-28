  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Nvidia'nın etkisi ile Nasdaq tarihi zirvesinde
‹ Önceki Haber Turkcell'den 30. yılında güçlü büyüme Turkcell'den 30. yılında güçlü büyüme

Nvidia'nın etkisi ile Nasdaq tarihi zirvesinde

28.05.2024 - 18:17 | Son Güncelleme :
Nvidia'nın etkisi ile Nasdaq tarihi zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'deki Nasdaq borsasında endeks teknoloji devi Nvidia'nın hisselerinin etkisi ile ilk kez 17 bin puanı aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Teknoloji hisselerinin ve ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinin yükselişi ile ABD Wall Street'deki Nasdaq borsasında endeks tarihinde ilk defa 17 bin puanı aşarak rekor kırdı. Nvidia Salı günü yüzde 4 artarken geçen hafta başlayan yükselişini sürdürdü. Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq'da endeks Mayıs ayında yüzde 8'den fazla artış kaydetti. Öte yandan S&P borsasında ise yüzde 2'ye yakın düşüş vardı. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2292 Değişim: 0,30%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,3729
Açılış: 32,1324
35,0538 Değişim: 0,25%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,3063
Açılış: 34,9671
2.440,65 Değişim: 0,46%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.456,11
Açılış: 2.429,46
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.