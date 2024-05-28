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Bakan Uraloğlu: e-Devlet'te 8 bin 200 hizmet var

28.05.2024 - 14:08 | Son Güncelleme :
Bakan Uraloğlu: e-Devlet'te 8 bin 200 hizmet var | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “E-Devlet Kapısı üzerinde 2008 yılındaki hizmet sayısı 22 iken bu gün 8 bin 200 hizmet E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 27 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu’na göre ülkemiz 35 ülke arasında 10’uncu ülke konumundadır” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verdi. Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe 19 farklı yetkilendirme alanında 455 şirket tarafından 834 farklı yetki belgesiyle hizmet sunulduğunu belirterek, “Elektronik haberleşme sektöründe ülkemizde sabit ve mobil geniş bant internet abone sayısı 93,3 milyona ulaşmış durumdadır. Bunun yaklaşık 19,5 milyonu sabit hatlardan, geri kalan 73,5 milyona yakını da mobil hatlardan sağlanmaktadır. Fiber uzunluğumuz 562 bin kilometreye ulaşmış durumda ve son üç yılda yaklaşık 4,5 kat artış göstermiştir. Fiber geniş bant abone sayımız yıllık ortalama yüzde 20 artarak 6,7 milyona ulaşmıştır. Yine, FTTH Council’e göre, ülkemiz son yıllarda fiber abone yaygınlık artışı konusunda 39 Avrupa Birliği ülkesinde de ikinci sırada yer almaktadır. Sabit geniş bant hizmetlerde 2013 yılında abonelerimizin yüzde 71’inin 4 ila 10 mbps arasındaki internet hızı artık bugün yüzde 78’in de 16 mbps ve üzerine çıkmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

E-devlet uygulaması hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2010 yılı kullanıcı sayısı yaklaşık 2 milyon iken bugünkü kullanıcı sayısı 65 milyona ulaşmıştır. Yani çocukları vesaire çıktığımız zaman, aşağı yukarı nüfusumuzun tamamının E-Devlet Kapısı’nı kullandığını söyleyebilirim. E-Devlet Kapısı üzerinde 2008 yılındaki hizmet sayısı 22 iken bu gün 8 bin 200 hizmet E -Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 27 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2023 yılı e -Devlet Kıyaslama Raporu’na göre ülkemiz 35 ülke arasında 10’uncu ülke konumundadır. Raporda Kullanıcı Odaklılık, Şeffaflık, Anahtar Kolaylaştırıcılar ve Sınır Ötesi Hizmet olmak üzere dört başlık altında ülkeler sıralanmıştır. Endekste E-Devlet Kapısı’nın en iyi performans gösterdiği başlık Kullanıcı Odaklılık olurken tüm ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer almıştır. Şeffaflık ve Anahtar Kolaylaştırıcılar başlıkları kapsamında Türkiye altıncı sırada. Sınır Ötesi Hizmetler başlığının alt başlıklarından olan Sınır Ötesi Kullanıcı Desteği kapsamında ülkemiz Malta, Hollanda, Estonya ve Lüksemburg’la beraber 100 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştır” dedi.


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