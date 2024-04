DEİK Başkanı Olpak: Artık işimize odaklanacağız | Politika Haberleri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak açıklamasında şunları ifade etti:



“Yerel seçimlerde milletimiz sandık başına gitti, vatandaşlarımız yine ülkemize yakışır demokratik bir ortamda özgürce oylarını kullandılar. Bu vesileyle yerel seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Seçilen Belediye Başkanlarını tebrik ediyor, seçildikleri bölgelerde güzel çalışmalar yapmalarını diliyorum



Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var. Türk iş dünyası temsilcileri olarak gayemiz; her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmak için daha fazla çalışmak, yarınlarımız için daha fazla katma değer üretmek olacak. Bu süreçte, başta enflasyonla mücadele olmak üzere, yapısal reformlar dahil atılacak tüm adımların bir an önce ve kararlılıkla yapılması geleceğimiz için çok önemli.



Ülkemizin ekonomik hedeflerine hızla ulaşması, küresel ticaretteki yükselişini sürdürmesi, gelişen sanayisi ile beraber daha fazla istihdam sağlaması ve refahın dengeli dağılımı amacıyla yatırımlarla birlikte istikrarlı ve dengeli büyüyen bir Türkiye için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, tüm dünyaya yayılmış 152 İş Konseyimizle küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada ticari diplomasi faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün gücünü dünyaya taşımak için gece gündüz demeden üretmenin, gönüllük esasıyla ülkesine değer katan üyelerimizle birlikte tek vücut olarak ülkemiz ve milletimiz için en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız.”

