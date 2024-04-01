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Memur ve sözleşmeli personel maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Bakanlık duyurdu

01.04.2024 - 15:52 | Son Güncelleme :
Memur ve sözleşmeli personel maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Bakanlık duyurdu | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 4/B Sözleşmeli Personelin Nisan/2024 Ayı Maaş/Ücretlerinin Zamanında Ödenmesine ilişkin duyuruyu açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personelin Nisan 2024 maaş ve ücretleri normal zamanında ödenecek. Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesi beklenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ödemelere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama kapsamında "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat  13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi.

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Açıklamanın devamında "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama  ve  ödeme işlemlerinin Kamu Personel  Harcamaları Yönetim Sistemi  (KPHYS)  üzerinden  aşağıdaki  açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den  nakit  talebinin  en  geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.

Ancak, maaş hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma, muhasebe birimine gönderme ve nakit talebi  işlemlerini herhangi bir nedenden dolayı bu sürede tamamlayamayan harcama ve muhasebe birimlerinin,  söz konusu işlemleri en geç 08.04.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 15.30'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

2- Maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası,Türkiye  Ekonomi  Bankası  (TEB),  Yapı  ve  Kredi  Bankası,  ING  Bank  A.Ş,  QNB  Finansbank,  Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası Şubelerinden yapılan harcama birimlerinin maaş banka listeleri bankalara, 05.04.2024 Cuma günü saat 16.00'da; 08.04.2024 Pazartesi günü yine saat 16.00'da merkezden gönderilecektir.

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3-  Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır. Bilgilerini ve Nisan/2024 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde  sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim." denildi.


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