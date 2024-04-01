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Formula 1'den 4,5 milyar dolarlık satın alma

01.04.2024 - 15:44 | Son Güncelleme :
Formula 1'den 4,5 milyar dolarlık satın alma | Ekonomi Haberleri

Formula 1 yarışlarının sahibi Liberty Media, yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla MotoGP'yi satın alıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Dünyaca ünlü motorsiklet yarışı MotoGP'nin yönetimi, yaptığı açıklamada, Formula 1 yarışlarını elinde tutan şirket Liberty Media'nın 4,2 milyar euro (4,5 milyar dolar) değerindeki bir anlaşmayla İspanya merkezli şirket sahibi Dorna'dan "yaklaşık yüzde 86" hisse satın alacağını açıkladı. Satın alma işleminin, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

MotoGP tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Liberty Media Corporation, MotoGP'yi satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. MotoGP, iki tekerleğin zirvesidir. Liberty Media, Dorna'nın yaklaşık yüzde 86'sını satın alacak. Dorna yönetimi ise işletmedeki öz sermayesinin yaklaşık yüzde 14'ünü elinde tutacak" dedi.

Liberty Media Başkanı ve CEO'su Greg Maffei, "MotoGP'nin satın alınmasıyla önde gelen canlı spor ve eğlence varlıkları portföyümüzü genişletmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Liberty Media, hem Formula 1'e hem de MotoGP'ye sahip olan ilk şirket olmayacak.Daha önce özel sermaye şirketi CVC Capital Partners, hem F1 hem de MotoGP'nin sahibiydi. Ancak AB rekabet kurumunun itirazları üzerine şirket MotoGP'yi satmak ve F1'i elinde tutmak zorunda kaldı. 


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