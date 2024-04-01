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Bakan Kacır'dan fazla çalışma mesajı

01.04.2024 - 17:45 | Son Güncelleme :
Bakan Kacır'dan fazla çalışma mesajı | Genel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız" dedi.

Seçim sonrası sosyal medya hesabı X’ten açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

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“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Kacır; "Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız."


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