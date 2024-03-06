Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele sürecinde belirgin sonuçlar alınacağını belirterek "Tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız" dedi.

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Ocak ayına göre ivme kaybetse de Şubat ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır. 2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır. Orta vadede (2026 perspektifinde) ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız.

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