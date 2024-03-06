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Küresel piyasalarda bugün... Dünya borsaları çoğunlukla yükselişte

06.03.2024 - 13:39 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Dünya borsaları çoğunlukla yükselişte | Piyasa Haberleri

Dünya borsaları Çarşamba günü çoğunlukla yükselişteydi. Şanghay'ın düşüş kaydetmesine ve Tokyo'nun gösterge endeksinin yatay seyretmesine rağmen büyük piyasaların çoğu kazanç kaydetti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Asya borsaları arasında Japonya'nın Nikkei 225 endeksi 40.090,78'de neredeyse yatay seyretti. Hong Kong'un gösterge endeksi üst düzey Çinli ekonomi yetkililerinin açıklayacağı raporlar öncesinde %1,7 artışla 16.438,09 puana yükseldi. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.039,93 puana geriledi. Seul'de Kospi endeksi %0,3 düşüşle 2.641,49 puana geriledi.

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Asya'nın diğer bölgelerinde Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi, Avustralya İstatistik Bürosu'nun ekonominin son çeyrekte %0,2 oranında büyüdüğünü söylemesinin ardından %0,1 artışla 7.733,50 puana yükseldi. Hindistan'da Sensex %0,4 Bangkok'ta SET ise %1 oranında değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI 

Alman DAX endeksi %0,1 artışla 17.718,00 puana, Paris'teki CAC 40 endeksi ise %0,2 artışla 7.945,82 puana ulaştı. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,2 artışla 7.663,94 puana yükseldi.

WALL STREET BORSALARI

Salı günü S&P 500 endeksi, geçen haftayı tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapattıktan sonra üst üste ikinci kez %1 düşüş yaşadı. Dow Jones da %1 düşerken ve Nasdaq  %1,7'lik gerileme yaşadı. 

Apple'ın %2,8'lik düşüşü piyasadaki en ağır ağırlıklardan biriydi. Şirket, zorlu rekabet ve sarsılan genel ekonomiyle karşı karşıya olduğu Çin'deki durgun iPhone satışlarıyla ilgili endişelerle mücadele ediyor .

Bitcoin, Salı günü kısa süreliğine 69.000 doların üzerine çıktı ve 2021'deki rekorunu aştıktan sonra 63.000 doların altına geriledi. Yatırımcıların kripto para birimine daha kolay erişmesini sağlayan yeni borsa yatırım fonları nedeniyle Bitcoin'e ilgi kısmen artıyor. 

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü Kongre önünde ifade vermesi, faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine dair beklentileri daha da etkileyebilir.

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PETROL FİYATLARI

BD gösterge ham petrolü, 60 sent artışla varil başına 78,75 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 60 sent artışla varil başına 82,64 dolara yükseldi.


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