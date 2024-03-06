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Elon Musk ile OpenAI arasındaki dava kızışıyor! OpenAI kritik e-postayı yayınladı

06.03.2024 - 11:44 | Son Güncelleme :
Elon Musk ile OpenAI arasındaki dava kızışıyor! OpenAI kritik e-postayı yayınladı | Teknoloji Haberleri

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın OpenAI yöneticileri Sam Altman ve Greg Brodman'a açtığı dava sonrası OpenAI'den Musk'a cevap geldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Elon Musk ile OpenAI yöneticileri Sam Altman ve Greg Brodman arasındaki dava yeni bir boyut kazandı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI yöneticilerine San Fransisco mahkemesinde dava açmıştı. 2018'e kadar OpenAI yöneticilerinden olan Musk, şirketin kendisi ile yaptığı anlaşma şartlarına uymadığını iddia ediyor. Musk, iddiasında OpenAI'nin insanlık için yapay zeka çalışmaları yapmaktan uzaklaştığını ve kar amacı güden bir şirket haline geldiğini dile getiriyor. Ayrıca ünlü milyarder OpenAI'ın milyarlarca dolar yatırım aldığı Microsoft'a fayda sağlamak için çalışmaya başladığını öne sürüyor.

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MUSK'A CEVAP 

Dava üzerine OpenAI'den Musk'a yanıt gecikmedi. Bloomberg'e göre şirket içi yayınlanan bir gönderide Musk'ın OpenAI'ı Tesla'nın bir parçası haline getiremediği için öfkelendiğini ve bu davayı açtığı iddia ediliyor. OpenAI'ın gönderisinde Musk'ın da yöneticiyken kar amacı güden bir politika izlediği belirtiliyor. Ayrıca CNBC'e göre Musk'ın OpenAI yöneticilerine acilen 1 miyar dolar yatırım toplanması gerektiğini söylediği e-posta da gönderide yayınlandı.

YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI 

2022'nin sonunda OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT sohbet robotu, yapay zeka teknolojisinin hızla yayılmasını sağladı. ChatGPT ve benzeri uygulamalar günümüzde medyadan eğitime, hizmet sektöründen insan kaynaklarına, otomotivden mobil cihazlara, finanstan sağlığa kadar birçok sektörde kullanılmakta. 

Microsoft'un milyarlarca dolar yatırım yaptığı OpenAI'ın pazar büyüklüğü 100 milyar dolara ulaştı. Elon Musk ise OpenAI'ın kuruluşunda yer almış ve 2018 yılında şirketten ayrılmıştı. 

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